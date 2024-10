Agrupamento de Escolas de Coruche é um dos quatro que integra o Sparkle

Aproximar as práticas pedagógicas da ciência da leitura, promovendo o sucesso e a felicidade na aprendizagem é o objectivo do programa.

O Agrupamento de Escolas de Coruche é um dos quatro de Portugal Continental que integra, no ano lectivo de 2024/2025 o programa Sparkle, que tem como objectivo aproximar as práticas pedagógicas da ciência da leitura, promovendo o sucesso e a felicidade na aprendizagem, sendo coordenado por Miguel Borges, professor e investigador na área da leitura. O Sparkle é apoiado pelo Portugal Inovação Social, concretizado no instrumento de financiamento Parcerias para a Inovação Social, nas regiões norte, centro, grande Lisboa e Alentejo. Para além de Coruche integram o programa, os agrupamento de escolas de Frazão (Paços de Ferreira), Pardilhó (Estarreja) e Alvide (Cascais).

A parceria Sparkle é constituída pela APEI (Associação de Profissionais de Educação de Infância), enquanto entidade implementadora, pela EMPIS e pelos Municípios de Cascais, Coruche, Estarreja e Paços de Ferreira, como financiadores sociais e com o CIEB (ESE de Bragança) e o CEDH (Universidade Católica do Porto) como avaliadores de impacto.

O programa será implementado fornecendo aos professores, que são o factor decisivo e determinante da qualidade da educação, o apoio necessário para desenvolverem actividades educativas baseadas na investigação científica sobre literacia emergente e o código escrito.

Com o suporte de uma equipa especializada, que inclui psicólogos e terapeutas da fala, o Sparkle propõe criar um ambiente de partilha e cooperação entre docentes, garantindo que todas as crianças possam alcançar o sucesso escolar.