Arruda dos Vinhos quer carregadores eléctricos em todas as freguesias

Município de Arruda dos Vinhos está a instalar postos de carregamento para automóveis eléctricos para cobrir todo o concelho e só falta a freguesia de Cardosas.

O município de Arruda dos Vinhos acredita que em breve vai conseguir ter todas as freguesias do concelho servidas por postos de carregamento rápido de viaturas eléctricas e garante que o alargamento da rede Mobi-E está quase pronto. A informação foi avançada em reunião de câmara pelo vice-presidente do município, Paulo Pinto.

No dia 6 de Setembro entrou em funcionamento um posto de carregamento de viaturas eléctricas na Rua 8 de Setembro, em Arranhó, e no dia 23 de Setembro foi ligado um novo carregador rápido em Arruda dos Vinhos, na Rua Luís de Camões, junto ao posto da Guarda Nacional Republicana. O concelho terá também até final deste mês outro posto de carregamento junto ao parque de estacionamento da Rua da Ordem de Santiago, no Casal do Telheiro.

“Para que todas as freguesias estejam incluídas falta-nos ter também um carregador na freguesia das Cardosas. Depois de alguns avanços e recuos, escolhemos o local, será no estacionamento junto ao miradouro e a concessionária está a dar sequência para também aí termos um novo posto de carregamento”, explicou o autarca.