Doçaria tradicional portuguesa reúne-se mais uma vez em Abrantes

Mais de três dezenas de expositores de doçaria portuguesa, de vários pontos do país, reúnem-se em Abrantes, no último fim-de-semana de Outubro. O evento, que é organizado pelo Município de Abrantes e a TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, irá receber centenas de iguarias da rica doçaria portuguesa, de Guimarães a Évora, passando também pelas ilhas dos Açores e da Madeira.

Na tenda da XXII Feira Nacional de Doçaria Tradicional, instalada na Esplanada 1º de Maio, para além das iguarias da doçaria abrantina, vão estar as tortas de Guimarães, o pão de ló de Ovar e de Margaride, as queijadas de S. Gonçalo, as fogaças de Santa Maria da Feira, as pedras parideiras de Arouca, os ovos-moles de Aveiro, os pastéis de Tentúgal, a ginjinha, as cornucópias de Alcobaça, as boleimas, o rebuçado de ovo, o fidalgo, o bolo rançoso e a sericaia do Alentejo, as queijadas da Graciosa e os bolos lêvedos dos Açores, a poncha, o bolo de mel e o vinho da Madeira, entre outros ícones da doçaria conventual portuguesa.

De 25 a 27 de Outubro, aos 37 expositores, dois novos vindos de Guimarães e Santa Maria da Feira, serão associadas actividades musicais. E no último dia a tarde será animada pelo VI Encontro de Música Tradicional Portuguesa de Abrantes, que assinala as comemorações dos 95 anos do Orfeão de Abrantes. O programa completo do evento está disponível nos sites do município e da Tagus.