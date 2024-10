Empresa vai recolher monos e outros resíduos nas freguesias rurais de Tomar

Protocolo entre município de Tomar e a empresa CircuitProfit vai permitir reforçar a recolha de resíduos nas freguesias rurais.

O município de Tomar e a empresa CircuitProfit - Gestão de Resíduos, com sede na Zona Industrial de Tomar, celebraram um protocolo para a recolha de resíduos de origem urbana. O acordo vai permitir reforçar a recolha de resíduos essencialmente nas freguesias rurais, onde a deposição ilegal nas zonas envolventes aos contentores é mais frequente. Na zona urbana a recolha vai continuar a ser feita pelos serviços do município.

A empresa CircuitProfit vai estabelecer periodicamente um itinerário para a recolha de monos, incluindo mobiliário de jardim, plásticos, vidro, metais ferrosos e não ferrosos, resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos não perigosos, utensílios e loiças de cozinha e madeiras.

O agendamento para a recolha no concelho de Tomar vai continuar a ser feito através dos contactos do município. Caso a recolha não seja possível efectuar pelos serviços do município, haverá sempre a possibilidade de ser efectuada pela CircuitProfit, sendo a articulação feita pela Unidade de Serviços Urbanos e Jardins/Departamento de Obras Municipais. Também qualquer cidadão pode solicitar à CircuitProfit a recolha dos seus resíduos para os quais a empresa esteja licenciada. Outra alternativa é o cidadão entregar os seus resíduos directamente nas instalações da empresa, na Zona Industrial de Tomar.