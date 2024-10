Festival de Gastronomia de Santarém e Refood combatem desperdício alimentar

A organização compromete-se a recolher diariamente os excedentes alimentares dos restaurantes aderentes, que através da Refood serão encaminhados para pessoas com necessidades.

O Festival Nacional de Gastronomia, que decorre até 27 de Outubro, na Casa do Campino, em Santarém, aposta no combate ao desperdício alimentar, numa parceria entre a Câmara de Santarém, organizadora do evento, e a Refood Santarém. A organização compromete-se a recolher diariamente os excedentes alimentares dos restaurantes aderentes, que através da Refood serão encaminhados para pessoas com necessidades.

A Refood Santarém entrega alimentos, diariamente, a 86 famílias referenciadas e apoia também instituições de cariz social. Até agora, a Refood Santarém tem incidido a sua actividade apenas na cidade de Santarém, onde apoia 175 beneficiários e 12 instituições particulares de solidariedade social. Distribui cerca de 41 mil refeições por mês e entrega entre 18 mil e 22 mil quilos de alimentos aproveitados, mensalmente.

Segundo informação da Câmara de Santarém, no próximo ano a Refood Santarém vai passar a actuar nas zonas rurais do concelho, onde se estima que alcance números semelhantes, em termos de beneficiários das suas campanhas, número de famílias e quantidade de alimentos aproveitados.