Mação disponibiliza apoios à apicultura

O Programa de Apoio à Apicultura do Município de Mação está a decorrer até 31 de Dezembro de 2024, podendo ser alargado, por deliberação da Câmara Municipal de Mação. O regulamento pode ser consultado no site da autarquia e estabelece as condições de acesso a um apoio financeiro a fundo perdido, a conceder pelo município aos residentes que sejam titulares de apiários registados na área do concelho.

Os candidatos que pretendam beneficiar do apoio devem cumprir os requisitos presentes no Regulamento Municipal de Apoio à Apicultura e submeter a candidatura de forma electrónica através do website do município, directamente na Câmara Municipal de Mação, ou através da Cooperativa Melbandos, na Avenida Vicente Mendes Mirrado, nº 557, em Mação (antigo CNO, Centro de Novas Oportunidades).

A medida surge como apoio aos graves problemas que o sector enfrenta, que têm conduzido ao abandono da actividade por parte de inúmeros apicultores. Para informações adicionais contactar o Serviço Municipal de Veterinária, através dos telefones 241577200, 967058837, ou através do email fernando.monteiro@cm-macao.pt.