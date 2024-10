Autarcas do Carregado criticam resposta da Câmara de Alenquer e pedem reunião ao presidente

Ofício enviado pela Câmara de Alenquer à Assembleia de Freguesia de Carregado e Cadafais gerou descontentamento entre os autarcas, que acusam o presidente do município de apresentar respostas vagas aos problemas que assolam a união de freguesias. Eleitos, incluindo executivo da junta, pediram reunião ao autarca.

O ofício de quatro páginas, enviado pela Câmara de Alenquer à Assembleia de Freguesia de Carregado e Cadafais caiu mal junto dos eleitos naquele órgão. O documento, assinado pelo presidente do município, Pedro Folgado (PS), surge como resposta à interpelação feita pela assembleia em Junho e que exigia resposta do autarca face aos inúmeros problemas que afectam aquela união de freguesias. “Este documento assinado pelo senhor presidente da câmara é uma mão cheia de intenções de nada. O que está aqui escrito é mandar-nos à fava”, lamentou o eleito pelo PS, Artur Ferreira.

A eleita do CDS-PP, Glória Alves da Costa, lamenta que no terceiro mandado de Pedro Folgado o ofício fale apenas do futuro, em projectos que ainda nem sequer estão delineados e cita parte daquilo que diz ser uma carta e não um ofício. “Estamos a trabalhar no projecto de construção de uma escola de 2º e 3º ciclo, reconhecemos a falta de um polidesportivo e estamos a trabalhar na solução, estamos a trabalhar na proposta de regulamento de habitação. Isto é dizer está bem filho porta-te bem que o pai compra”, reiterou.

O eleito da CDU, Carlos Areal, ironizou dizendo que o ofício tem uma novidade em inglês que é a elaboração de um “masterplan”, em vez de plano director, para resolver os problemas de tráfego na Estrada Nacional 1 e Nacional 3. “Esta assembleia tem obrigação de ir perguntando como está o masterplan e saber quando o problema estará resolvido”, disse.

Autarcas solicitam reunião a Pedro Folgado

O executivo da Junta de Freguesia de Carregado e Cadafais (PS), tem votado a favor das missivas enviadas pela assembleia de freguesia à câmara. As interpelações são aprovadas por unanimidade e os autarcas de todas as forças políticas lamentam as parcas respostas de Pedro Folgado. Na assembleia de freguesia de 30 de Setembro, os eleitos deliberaram solicitar uma reunião ao presidente da câmara, que deveria acontecer no início de Outubro, mas que ainda não se concretizou. O objectivo é pedir explicações ao autarca e esclarecer dúvidas sobre o conteúdo do ofício.

Para o presidente da junta, José Martins (PS), as respostas da câmara não são suficientes e afirmou mesmo que o Carregado “não é capital do concelho, mas que se faça alguma coisa”. Em relação aos problemas de trânsito que afectam o Carregado, defende, por exemplo, a construção de uma passagem desnivelada, a passar por cima ou por baixo da Estrada Nacional 1, para escoar o trânsito, e a desclassificação desta via e da Estrada Nacional 3. “Sei que há um projecto para dentro da vila, a curto prazo, mas desconheço o conteúdo. Não é nada que venha resolver os nossos problemas, do que tenho conhecimento”, acrescentou.