Autarcas do Chega em Salvaterra de Magos dão o lugar a outros

A vereadora do Chega na Câmara de Salvaterra de Magos e o líder da bancada na assembleia municipal são dois dos demissionários.

Três eleitos do Chega em diversos órgãos autárquicos do concelho de Salvaterra de Magos renunciaram aos seus mandatos. São eles Helena Salema Lino (até agora vereadora na Câmara de Salvaterra de Magos), Maria Júlia Costa Blauth (até agora substituta na vereação) e Diamantino Pedro (até agora deputado na assembleia municipal e líder de bancada)

“Vimos, após ponderação e na qualidade de eleitos autárquicos em Salvaterra de Magos, comunicar a todos que renunciámos aos nossos respectivos lugares de autarcas. Esperamos que a nossa saída sirva para que a nova concelhia escolhida pela distrital, agora com autarcas que lhes são mais próximos, possa neste último ano de mandato fazer um caminho que os ajude a ganhar as próximas autárquicas”, lê-se no comunicado datado de 18 de Outubro, onde agradecem “a todos os que confiaram em nós neste caminho”.