Carregado com escolas “a rebentar pelas costuras”

O aumento de alunos no Carregado está a sobrecarregar algumas escolas, enquanto outras no alto concelho de Alenquer têm salas com meia lotação. O eleito da CDU, Carlos Areal, aponta erros no planeamento da câmara e o presidente da junta defende a construção de uma nova escola secundária.

A Câmara de Alenquer cometeu erros no passado e projectou mal a construção de escolas para dar resposta ao aumento do número de alunos. De acordo com o eleito da CDU na Assembleia de Freguesia de Carregado e Cadafais, Carlos Areal, este é um dos motivos para as escolas do alto concelho terem salas com reduzida ocupação e os estabelecimentos de ensino do Carregado “estarem a rebentar pelas costuras” devido ao elevado número de alunos e aumento de população imigrante.

No Carregado, a solução tem sido aumentar o número de alunos por turma. O autarca da CDU lamenta o atraso do executivo socialista na Câmara de Alenquer naquilo que diz respeito ao planeamento na construção de novos estabelecimentos de ensino.

O presidente da união de freguesias, José Martins (PS), refere que a junta recebe verbas a contar com 14.622 habitantes mas na verdade já tem mais de 20 mil. “Temos que olhar mais para a frente. Sabemos bem ter um número aproximado dos alunos que vamos ter daqui a dois ou três anos. E já vamos precisar de uma segunda escola secundária no eixo demográfico Alenquer-Carregado”, afirmou.