Igrejas de Cardigos e Carvoeiro reabilitadas com financiamento do Estado

As Igrejas Paroquiais das freguesias de Cardigos e Carvoeiro vão receber obras de requalificação/conservação, com comparticipação do Estado. Na Igreja velha da Paróquia de Cardigos o valor total da obra é de 99.580€, dos quais o Estado comparticipa 49.790€, cerca de 50%. No caso da Igreja Matriz da Paróquia da Freguesia de Carvoeiro, a comparticipação é de 49.240€ num custo total de 98.480€.

A assinatura dos contratos de financiamento, no âmbito do Programa Equipamentos - Subprograma SP2 — Equipamentos Associativos e Equipamentos Religiosos, decorreu na manhã de 10 de Outubro, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mação e contou com a presença do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, do vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, José Alho, da directora-geral das Autarquias Locais, Paula Costa, assim como do representante das entidades beneficiárias das candidaturas, cónego António Assunção.

O Programa Equipamentos destina-se à comparticipação de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de equipamentos urbanos de utilização colectiva, incluindo equipamentos religiosos. O presidente do município de Mação, Vasco Estrela, afirmou tratar-se de um investimento em património que pertence ao concelho e ao país mas, sobretudo, às pessoas que frequentam o espaço.