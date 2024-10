Politécnico de Tomar com apoio municipal para obras em arruamentos

A Câmara Municipal de Tomar vai apoiar o Instituto Politécnico de Tomar (IPT) na realização de obras de reabilitação e beneficiação de arruamentos, com a atribuição de um montante de 61.480€, aprovado na última reunião do executivo municipal. O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), explicou que, embora não seja competência do município, o apoio justifica-se pelo facto do IPT ser uma instituição de extrema importância para a cidade, não só pelo seu papel como produtor de conhecimento, mas também pela sua relevância como empregador. O apoio foi decidido após visita técnica do presidente e dos serviços competentes ao IPT.