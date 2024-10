Alunos de Vila Franca de Xira consumem mais de 8 mil almoços por dia

Associações do concelho de Vila Franca de Xira voltam a ajudar na confecção das refeições escolares e na sua distribuição.

Este ano lectivo, 2024/2025, as refeições escolares nas escolas do concelho de Vila Franca de Xira vão custar aos cofres da câmara seis milhões de euros e pelas contas do município está previsto o fornecimento diário de 8.300 almoços e 1.300 lanches.

Actualmente, com a transferência de competências da educação do Estado para o município, o serviço de refeições abrange todos os alunos do pré-escolar ao ensino secundário. Para garantir o fornecimento da comida, o município mantém as parcerias com o movimento associativo do concelho, em particular as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), que vão continuar a garantir a confecção e distribuição das refeições. Este ano lectivo vão estar envolvidas dez IPSS do concelho.

A nível do funcionamento do ano lectivo, a maior fatia dos custos vai para a alimentação, seguida das áreas “Escola a Tempo Inteiro” (perto de 800 mil euros), “Actividades de Enriquecimento Curricular – AEC” (superior a 650 mil euros) e Acção Social e Transportes Escolares (aproximadamente meio milhão de euros), num valor global a rondar os dois milhões de euros, há ainda verbas para apoiar projectos educativos das escolas, compra de materiais e equipamentos e comparticipações em projectos de educação artística, bem como as já conhecidas bolsas de apoio a estudantes do ensino superior, que este ano rondaram os 30 mil euros.