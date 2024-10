Auditório Damião de Góis em Alenquer vai ser reformulado

A Câmara Municipal de Alenquer está a elaborar o projecto de execução para reformular o Auditório Damião de Góis, localizado na vila de Alenquer. Segundo avançou o vereador Tiago Pedro, em breve será publicamente apresentado o projecto.

A última vez que o auditório teve obras foi no início dos anos 90 e actualmente o auditório não cumpre com as regras contra incêndios. O espaço continua a ser palco de várias actividades e é possível tirar uma licença ocasional para realizar eventos. Tiago Pedro defende a construção nos próximos anos de um pavilhão multiusos, com capacidade para realizar eventos com maior lotação e que deverá ficar localizado entre o Carregado e Alenquer.