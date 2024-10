Bombeiros de Coruche cedem 51 capacetes para formação

Almeirim, Alcoentre, Salvaterra de Magos e Borba são as corporações de bombeiros que vão receber, cada uma delas, mais de uma dezena de capacetes para actividades de formação.

Os Bombeiros Municipais de Coruche vão ceder 51 capacetes a quatro associações humanitárias para serem utilizados em actividades de formação. As corporações de Almeirim, Alcoentre, Salvaterra de Magos e Borba vão receber, cada uma, mais de uma dezena de capacetes que, embora sem utilidade operacional, ainda podem ser usados em contexto formativo.

A proposta partiu do comandante dos Bombeiros Municipais de Coruche, que sugeriu a atribuição dos capacetes que se encontravam sem uso na corporação. De acordo com o presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, são capacetes que já não têm os requisitos necessários para a operacionalidade, mas que podem ser utilizados para formação.

Inicialmente, a proposta visava a cedência exclusiva dos capacetes aos Bombeiros Voluntários de Borba. No entanto, após uma reflexão, foi decidido consultar corporações da Lezíria para perceber se haveria necessidade deste material. “Entendi que, ao invés de enviarmos este material directamente para Borba, deveríamos verificar se outras corporações da nossa Lezíria necessitavam destes capacetes”, afirmou o autarca, sublinhando que a decisão não representa qualquer oposição à corporação de Borba.

O material em questão foi considerado sem utilidade para a Câmara de Coruche após a aquisição recente de novos capacetes. Recorde-se que os Bombeiros Municipais de Coruche receberam em Junho novos capacetes Rosenbauer B Heros-Titan, considerados de última geração a nível de protecção e conforto para os operacionais.

O novo equipamento de protecção resultou de um investimento de 18 mil euros do município de Coruche.