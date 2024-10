Caminhada em Santarém no Dia Mundial da Diabetes

O Grupo da Diabetes Pediátrica do Hospital Distrital de Santarém convida a participar na Caminhada Cultural no Dia Mundial da Diabetes, a 9 de Novembro. A iniciativa percorre o centro histórico da cidade, tem paragem nas diversas igrejas e termina no jardim e miradouro das Portas do Sol com o lançamento de balões e um rastreio. A concentração e entrega de kits realiza-se às 08h30 de sábado, 9 de Novembro, no Convento São Francisco. As inscrições são limitadas a 200 pessoas e podem ser feitas online até 31 de Outubro.