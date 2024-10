Caminhada Outubro Rosa em Alenquer

A Caminhada Outubro Rosa regressa a Alenquer dia 27 de Outubro pela consciencialização da detecção precoce do cancro da mama. O tiro de partida desta iniciativa, organizada pelo município de Alenquer em parceria com a Associação Acolher Prá Vida, está previsto para as 09h30, no Parque Urbano da Romeira.

Anualmente, surgem mais de 9 mil casos de cancro da mama segundo a Liga Portuguesa Contra o Cancro. Em 2022, ano com os últimos dados disponíveis, faleceram 1.912 pessoas. A Caminhada Outubro Rosa tem inscrições gratuitas e podem ser feitas até 24 de Outubro.