Cartaxo adquire toldos para escolas do concelho

A Câmara do Cartaxo adquiriu sete toldos de protecção para espaços exteriores das escolas, criando novos espaços para acolher as crianças, mas também técnicos e docentes. O investimento é superior a 20 mil euros, tendo sido contemplados o Jardim de Infância da Escola Básica José Tagarro (1), no Cartaxo, o pré-escolar e primeiro ciclo da Escola Básica D. Sancho I (2), em Pontével, e a Escola Básica Marcelino Mesquita do Cartaxo, com 4 toldos. Face ao descontentamento de alguns pais, o presidente da câmara, João Heitor, esclareceu em reunião de executivo que na Escola Básica Número 2 do Cartaxo será construído um telheiro em parceria com a junta de freguesia e parcialmente financiado com verbas do orçamento participativo. O investimento será superior ao dos sete toldos e a escola receberá ainda um ar-condicionado.