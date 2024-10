Cartaxo distingue atletas na Gala do Desporto

A Câmara do Cartaxo vai homenagear os agentes desportivos do concelho que se destacaram na época 2023/2024 com a entrega de diplomas de mérito. A Gala do Desporto do Cartaxo realiza-se sexta-feira, 15 de Novembro, às 21h30, no Pavilhão de Exposições do Cartaxo.