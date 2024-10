Cartaxo entregou mais de mil cadernos de fichas a alunos carenciados

Os alunos do 1º ciclo do ensino básico das escolas do concelho do Cartaxo beneficiários do escalão um ou dois do apoio social escolar já receberam os cadernos de fichas gratuitos. A Câmara do Cartaxo entregou um total de 1157 volumes a 328 alunos, nas disciplinas de Estudo do Meio, Língua Portuguesa, Matemática e Inglês. Apenas os manuais escolares são assegurados pelo Ministério da Educação, pelo que a autarquia decidiu assumir a aquisição, num investimento de 13 mil euros na educação destas crianças.