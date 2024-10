Cartaxo está a limpar linhas de água

A Câmara do Cartaxo está a executar trabalhos de limpeza e desobstrução de linhas de água que estiveram “muito tempo” sem qualquer intervenção, informa o presidente da câmara, João Heitor, acrescentando que as intervenções tiveram início em 2022, num investimento que ultrapassa os 34 mil euros. A responsabilidade é da câmara nos aglomerados urbanos, dos proprietários nas frentes particulares fora dos aglomerados urbanos e dos organismos dotados de competência, própria ou delegada, para a gestão dos recursos hídricos, nos outros casos.

No início do mandato foi limpa e desobstruída a Ribeira do Algar, entre a Quinta de Santa Eulália e a Quinta das Pratas, numa faixa de dez metros em cada uma das margens. Em 2023 foram limpos mais de dois quilómetros de linhas de água – ribeiras da Quinta da Cabreira, da Ponte do Reguengo, do Valeverde e a ribeira junto ao supermercado Minipreço. Em 2024 foram limpos mais 580 metros de linhas de água – na Ribeira do Cartaxo, junto ao Jardim de Infância do Cartaxo e junto ao campo de futebol, em Pontével. A linha de água junto à ponte medieval em Pontével deverá ser a próxima.