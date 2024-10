Colisão no Cartaxo causa um morto

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Uma colisão de dois automóveis ligeiros na Estrada Nacional 3 à saída do Cartaxo, em direcção a Azambuja, provocou a morte a um homem de 54 anos. O condutor do outro veículo tem 66 anos. O alerta foi dado na tarde de 15 de Outubro, e testemunhas oculares viram a vítima inanimada. Foram accionados os Bombeiros Municipais do Cartaxo, duas ambulâncias e uma viatura de desencarceramento. A vítima ainda foi transportada para o Hospital de Santarém mas acabaria por falecer.