Construção de nova Unidade de Saúde Familiar de Abrantes adjudicada

A Câmara de Abrantes adjudicou por 2 milhões de euros a empreitada de construção de uma nova Unidade de Saúde Familiar (USF) com capacidade para 11 mil utentes e prazo de execução de 540 dias. Segundo a autarquia, o projecto de “requalificação da Escola Primária de Alferrarede para instalação da Unidade de Saúde Familiar Norte de Abrantes” define uma área de abrangência de 210 km2 e um total de cerca de 11.100 utentes, respeitantes às freguesias do norte do concelho, ficando “todo o território coberto” por USF. A empreitada foi adjudicada à firma Manteivias-Engenharia e Construção, S.A., pelo montante de 2.049.700 euros, acrescidos de IVA. Com esta USF, indica o município, pretende-se atribuir médico de família aos 11.100 utentes inscritos nas freguesias abrangidas, oito mil dos quais na União de Freguesias de Abrantes e Alferrarede, 1.400 no pólo de Mouriscas, 1.100 no pólo de Rio de Moinhos e 600 utentes no pólo de Carvalhal.

No âmbito do projecto, a antiga Escola Primária das Hortas, em Alferrarede, será ampliada e dotada de quatro áreas funcionais compostas por entrada/recepção, apoio administrativo, prestação de cuidados de saúde e apoio geral. O funcionamento da USF Norte “será assegurado por uma equipa multiprofissional que poderá ser constituída por seis médicos, seis enfermeiros e seis administrativos”.

Com a entrada em funcionamento da USF Norte de Abrantes, o actual pólo de saúde de Alferrarede funcionará com o objectivo de acolher todos os serviços da unidade de recursos assistenciais partilhados, nomeadamente as consultas de higiene oral, medicina dentária, nutrição, psicologia, fisioterapia, cardiopneumologia, podologia e serviço social.