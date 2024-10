Construção de passeios em Tremês vai custar 177 mil euros

A Câmara de Santarém e a empresa estatal Infraestruturas de Portugal estabeleceram uma parceria com vista à construção de passeios na Rua de São Tiago, em Tremês. O objectivo é criar zonas de passagem pedonal junto à Estrada Nacional 362, no âmbito da requalificação dessa via rodoviária que atravessa a vila. A construção de passeios tem um custo estimado de 177.331 euros, estando o concurso para apresentação de propostas aberto até 24 de Outubro.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, considera que se trata de uma obra fundamental para a freguesia, criando as devidas condições de mobilidade e segurança para a nossa população.