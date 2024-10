Ensino experimental de ciências avança em Alhandra e Sobralinho

Arrancou em Alhandra e no Sobralinho um projecto experimental do Núcleo Infanto-Juvenil de Alhandra, Sobralinho e São João dos Montes no âmbito do programa Ciência Viva, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que tem como objectivo a promoção do ensino experimental das ciências nas escolas.

O projecto gira em torno de um conjunto de iniciativas focadas em quatro domínios que destacam o papel central da água: protecção dos ecossistemas, saúde e bem-estar, energia e economia local. Um dos projectos em curso é um laboratório na Escola Básica do Sobralinho, onde se produzem microalgas e onde os alunos podem observar e estudar como estas algas vivem. No último ano lectivo estiveram envolvidas 38 turmas no projecto, 6 de pré-escolar, 21 do primeiro ciclo e 11 do segundo ciclo.

O projecto agrega um conjunto de entidades, incluindo a Câmara de Vila Franca de Xira, a associação “Gente em Alhandra – Associação pelo Património”, o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, o Alhandra Sporting Club, a A4F Algae for Future, a União das Freguesias de Alhandra, S. João dos Montes e Calhandriz e a União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho.