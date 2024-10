Expansão do aterro de Alenquer condiciona circulação até 2025

Já arrancaram os trabalhos de movimentação de terras no âmbito da empreitada de execução da terceira fase do Aterro de Resíduos Não Perigosos de Alenquer – Proresi, na Estrada do Archino, no lugar de Porto de Touros, freguesia da Ota. O procedimento em curso condiciona parcialmente a circulação automóvel, sendo que os condutores terão de circular com maior cautela na zona de trabalhos, a fim de garantirem a sua segurança e a dos trabalhadores no local. A via encontra-se, de acordo com a Câmara de Alenquer, devidamente sinalizada com o esquema de sinalização temporário. Os trabalhos vão decorrer pelo menos até 31 de Janeiro de 2025.