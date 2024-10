Lavagem dos principais arruamentos do centro histórico de Tomar

O município de Tomar contratou serviços externos para efectuar a lavagem dos principais arruamentos do centro histórico da cidade. Esta medida tem o intuito de minimizar o impacto maioritariamente causado pelos lixiviados que resultam do manuseamento e transporte de sacos de lixo indevidamente acondicionados e que na sua globalidade têm origem em estabelecimentos comerciais. A Câmara de Tomar solicita a compreensão dos residentes para os inconvenientes causados pelo ruído produzido durante a execução dos trabalhos, tendo em conta que a lavagem é efectuada com recurso a equipamentos motorizados.