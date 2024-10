Moradores de Foros da Barreta dizem-se esquecidos pela Câmara de Torres Novas

Problema do mau estado do piso na Rua da Fonte é antigo e a esse juntam-se o do lixo que se acumula nos contentores e o da falta de rede de saneamento. Morador foi à reunião de câmara de Torres Novas reclamar e pedir soluções.

Luís Ribeiro foi à última reunião pública do executivo da Câmara de Torres Novas reclamar do mau estado do piso da rua onde mora, em Foros da Barreta, onde, refere, há lixo acumulado e contentores para deposição de resíduos em número insuficiente. Na sua intervenção, o munícipe lamentou que o piso na Rua da Fonte esteja esburacado e tenha troços em terra batida. “Há um buraco que foi aberto há 18 anos para ligar o ramal das águas à minha casa que ainda não foi tapado. Estou convencido de que é o buraco mais antigo do concelho”, afirmou, lamentando que também os passeios estejam em mau estado.

“A nossa rua não consta do cardápio do milhão e 200 mil que se vão gastar em alcatroamento”, prosseguiu Luís Ribeiro. Além destes problemas, aquela rua, acrescentou, também não está contemplada com rede pública de saneamento. “Temos água e luz, esgotos lá para o fim do século devem chegar”, disse.

Em resposta ao munícipe, o vice-presidente da Câmara de Torres Novas, Luís Silva, não se quis comprometer com o arranjo da rua, mas disse que ia ver a possibilidade de se estender o plano de empreitadas previstas à Rua da Fonte. “A situação está identificada. Temos realmente muitos troços no concelho a necessitar de intervenção e esperemos também chegar a esta rua”, completou o vereador com o pelouro do Ambiente, João Trindade. Relativamente à acumulação de lixo nos contentores e de estes serem em número insuficiente, o vereador disse que ia dar indicação aos serviços numa perspectiva de solucionar os problemas.

Por sua vez, o vereador do PSD, Tiago Ferreira, criticou o executivo socialista pela falta de planeamento para a intervenção em estradas que se encontram em mau estado. Crítica que foi rejeitada pelos socialistas.