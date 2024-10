Município de Ourém distinguido com prémios de “Excelência Autárquica”

Câmara Municipal de Ourém foi distinguida com quatro prémios pelas políticas públicas adoptadas nas áreas de Educação, Desporto, Acção Social e Cultura.

Na reunião da Câmara Municipal de Ourém, que se realizou a 7 de Outubro, a vice-presidente do município, Isabel Costa, apresentou uma declaração sobre a atribuição de quatro “Prémios de Excelência Autárquica” à autarquia. As distinções ocorreram no âmbito do II Congresso da Cidade Social, como reconhecimento pelas políticas públicas adoptadas nas áreas de Educação, Desporto, Acção Social e Cultura, que além de melhorarem a qualidade de vida dos cidadãos, contribuem para um desenvolvimento sustentável do território.

“Estas distinções contribuem, mais uma vez, para consolidar o nome de Ourém, não só como um território dinâmico e rico em programação de qualidade, como também como um território atento à comunidade e à sua envolvente, explanando isso nas boas práticas e num serviço público reconhecido, nas mais variadas vertentes”, referiu Isabel Costa.