Obras interditam Rua Principal nos Casais da Marmeleira

Começaram no dia 21 de Outubro os trabalhos de execução do tapete betuminoso da via, na Rua Principal, nos Casais da Marmeleira, Cadafais. Segundo informou a Câmara de Alenquer, a via ficará interdita ao trânsito, sendo recomendado o acesso a vias alternativas. Os autocarros da empresa Boa Viagem ficam impossibilitados de circular e por isso deixam de ser servidas pelo transporte público a Quinta da Marmeleira e Rua Principal (vacaria).

Durante o período da intervenção, o transporte da Boa Viagem terá um percurso alternativo que será feito pela Estrada do Torino – Vale Flores. Deste modo, passam a ser servidas as seguintes paragens na Marmeleira: EB1, Travessa do Beco, Café Central, Rua Quinta do Carvalho, Nº6 e Rua Quinta do Carvalho, Nº28.