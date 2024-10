Ourém tem nove Eco-Escolas no concelho

A vice-presidente da Câmara Municipal de Ourém, Isabel Costa, participou na cerimónia de entrega do Galardão Eco-Escolas 2024, que se realizou na manhã de 10 de Outubro, no Palácio dos Desportos Helena Sentieiro, em Torres Novas. Foram atribuídos os certificados e as Bandeiras Eco-Escolas 2023/2024 às nove escolas concelhias que foram distinguidas na promoção da educação ambiental, nomeadamente a Casa da Criança do Centro de Assistência Social de Fátima, o Centro de Estudos de Fátima, o Colégio de São Miguel, o Colégio do Sagrado Coração de Maria, a Escola Básica de Caxarias, a Escola Básica e Secundária de Ourém, a Escola E.B. 2,3 D. Afonso IV Conde de Ourém, a Escola E.B. 2,3 de Freixianda e o Jardim de Infância de Boleiros – Maxieira.

Organizado pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE) e pelo município de Torres Novas, o evento reuniu cerca de 3500 participantes, entre crianças, jovens, professores e autarcas de todo o país. Este ano o Programa Eco-Escolas celebra 30 anos a nível internacional, tendo ultrapassado as 2000 Bandeiras Verdes Eco-Escolas em Portugal, com 2021 escolas galardoadas em 244 municípios.