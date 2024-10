Passeio pedestre pelo Tejo na Chamusca

Iniciativa decorre a 26 de Outubro e vai explorar locais históricos e naturais com uma visita guiada a fontanários e miradouros.

A União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande vai acolher uma visita guiada com um passeio pedestre por locais associados ao Tejo. A iniciativa “Chamusca do Tejo: caminhos e memórias” vai realizar-se a 26 de Outubro, em co-parceria com o projecto “Por Este Rio Acima” do Património Natural e Água, que promove o conhecimento, reabilitação e protecção de rios e ribeiras.

O percurso a pé, com uma distância de cinco quilómetros, vai iniciar-se na universidade sénior (EN118), até ao Tejo e de visita a três fontanários da vila. Já de carro, os participantes podem ir até aos pontos mais distantes como o Miradouro da Senhora do Pranto. Para terminar o convívio, a união de freguesias vai preparar um almoço tradicional com a Tertúlia “Tejo no tempo”. Para os interessados, as inscrições estão abertas até dia 23 de Outubro.