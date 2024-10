Professora agredida por aluna na sala de aula em Abrantes

Docente foi agredida por uma aluna do sexto ano durante a aula, na Escola Dr. Solano de Abreu, em Abrantes. Direcção do agrupamento diz estar a tomar medidas.

Uma professora foi agredida, ao final da manhã de quinta-feira, 17 de Outubro, por uma aluna do sexto ano da Escola Básica e Secundária Dr. Solano de Abreu, em Abrantes. Ao que O MIRANTE apurou, a agressão ocorreu dentro da sala de aula, pouco depois das 12h00, não tendo a agressão causado ferimentos graves na docente.

Contactada pelo nosso jornal, a directora do Agrupamento de Escolas Número 1 de Abrantes, Ana Rico, confirma e lamenta o episódio de agressão, adiantando que estão a ser desenvolvidos os procedimentos habituais neste tipo de casos. O encarregado de educação da aluna em causa, afiançou, já foi contactado pela direcção. Segundo Ana Rico não são frequentes episódios de agressão de alunos a professores no agrupamento que dirige, recordando-se apenas de uma situação que terá mais de sete anos.

A mãe e encarregada de educação da aluna em causa contactou O MIRANTE afirmando que a sua filha não agrediu fisicamente a professora, tendo havido “apenas” uma troca de palavras mais acesa. Contudo, quando contactada várias vezes por uma jornalista para melhor esclarecimento dos factos, a encarregada de educação, que também negou ter sido contactada pela direcção, não respondeu.

A vereadora com o pelouro da Educação, também contactada por O MIRANTE, refere que já tinha tomado conhecimento do sucedido através da direcção do agrupamento, na qual, vincou, confia plenamente para gerir a situação. Celeste Simão afirmou ainda que espera que o caso tenha sido, como é de esperar, reportado às entidades competentes, nomeadamente a Polícia de Segurança Pública, Comissão de Protecção de Crianças e Jovens e Ministério Público.