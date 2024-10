Prosseguem as obras no parque escolar em Tomar

Município de Tomar está a levar a cabo diversas intervenções em escolas do concelho. Objectivo principal é garantir o maior conforto possível para as crianças.

A vice-presidente da Câmara de Tomar, Filipa Fernandes, fez um ponto de situação sobre as obras no parque escolar em Tomar. Na reunião de câmara que se realizou na segunda-feira, 14 de Outubro, a vereadora com o pelouro da Educação recordou a colocação de contentores na Escola Gualdim Pais e mais recentemente a colocação de toldos. Também antes do início do ano lectivo, a antiga Escola Nuno Álvares foi requalificada para jardim-de-infância. Já a Escola Santa Iria foi alvo de requalificação de duas salas para resposta de jardim-de-infância, sendo que uma delas está a servir de apoio ao ATL.

A vereadora revelou que, tendo em conta que o número de crianças aumentou muito na Escola Santa Iria, vai haver a necessidade do alargamento da resposta de ATL. A empreitada já foi adjudicada e, portanto, muito brevemente vão iniciar-se as obras. Em Valdonas, Filipa Fernandes referiu que foi requalificado o alpendre da escola, tendo sido fechado com toldos para permitir abrir no Verão e fechar no Inverno, de modo a que as crianças possam usufruir do exterior da escola também em dias de chuva. Na Pedreira, foi feita a remodelação da sala do interior do ATL e também, em parceria com a junta de freguesia, foi dada uma pintura à escola. Na Escola Raul Lopes foram substituídos os toldos, uma vez que já estavam “bastante degradados”.

As próximas escolas a serem alvo de intervenções são as escolas de Marmeleiro e de Carregueiros, para substituição de janelas. Já a Escola de Vale do Calvo vai ser também requalificada, devido a “visíveis fissuras existentes no edifício”. Filipa Fernandes terminou explicando que o município está “paulatinamente a fazer a requalificação dos edifícios escolares, para que as crianças tenham o maior conforto possível”.