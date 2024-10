Reabilitação de passeios e ponte em Rio de Couros

O executivo da Câmara Municipal de Ourém aprovou a adjudicação da empreitada referente à construção de passeios e à reabilitação da ponte 164, em Rio de Couros, na sequência do concurso público recentemente realizado. A deliberação foi tomada na reunião de 7 de Outubro e viabiliza a concretização deste projecto orçado em cerca de 950 mil euros.

A empreitada, adjudicada à empresa Manuel da Conceição Antunes – Construções e Obras Públicas S.A., tem um prazo de execução de 300 dias e vai contemplar a construção de passeios e a reabilitação da faixa de rodagem na Rua Principal de Rio de Couros, criando zonas de circulação pedonal para segurança dos utilizadores da via. O projecto pretende também melhorar a sinalização vertical e horizontal, assim como implementar passadeiras elevadas em alguns troços, além das infraestruturas relacionadas com águas pluviais, rede eléctrica, telecomunicações e outras.

Vai também ser reabilitada a ponte 164, infraestrutura construída sobre a ribeira da Salgueira, com o alargamento da sua estrutura para proporcionar a necessária segurança rodoviária a todos os utilizadores.