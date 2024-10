Relatório sobre fuga de Vale de Judeus entregue à ministra da Justiça

O relatório de averiguação da fuga de cinco reclusos da cadeia de Vale de Judeus,em Azambuja, ocorrida em 7 de Setembro, foi entregue no dia 17 de Outubro à ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice. Fonte oficial do Ministério da Justiça disse à Lusa que “o serviço de auditoria e inspecção da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais entregou o relatório de averiguação pedido pela ministra da Justiça”, acrescentando que o documento foi recebido por Rita Alarcão Júdice e pela secretária de Estado adjunta e da Justiça, Maria Clara Figueiredo, que “o vão analisar e retirar conclusões, a anunciar em data próxima”.

A fonte precisou ainda que o relatório de averiguação foi realizado por um magistrado do Ministério Público e que o seu teor não será divulgado publicamente. A fuga de Vale de Judeus levou a ministra da Justiça a ordenar uma auditoria à segurança das cadeias portuguesas e motivou também o afastamento do então director-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Rui Abrunhosa e Gonçalves, que foi substituído por Isabel Leitão, que já integrava aquela direcção-geral tutelada pelo Ministério da Justiça.

A fuga deu ainda origem a uma averiguação de natureza disciplinar que incide sobre os guardas que estavam de serviço na videovigilância no momento da fuga e também a um inquérito do Ministério Público para apurar eventuais responsabilidades de cariz criminal. Entretanto, Fábio Loureiro, um dos cinco fugitivos, foi localizado e detido em Tânger (Marrocos), aguardando agora o respectivo processo de extradição.