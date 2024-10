Requalificação da EN110 em Tomar já tem projecto mas não se sabe quando há obras

As mudanças previstas incluem passeios e via ciclável, nova ponte da Marianaia e expansão da Avenida Maria de Lourdes Mello e Castro. A apresentação do projecto de requalificação da Estrada Nacional 110 entre São Lourenço e o nó da A13 decorreu na Associação de Carvalhos de Figueiredo.

O troço da Estrada Nacional 110 entre São Lourenço e o nó da A13 junto à estação de Santa Cita, no concelho de Tomar, vai ser requalificado, com a criação de um passeio e de uma via mista para peões e bicicletas, canaletes para as águas pluviais e iluminação pública em toda a extensão. A criação de uma rotunda no Vale Cabrito visa melhorar a segurança no actual cruzamento, devendo passar a retirar parte do trânsito de Carvalhos de Figueiredo, com a construção de uma nova ponte na Marianaia e a sua articulação com a expansão para sul da Av. Maria de Lourdes Mello e Castro, que irá desembocar a Marmelais.

Estes são os pontos essenciais do projecto de beneficiação para a EN 110, entre São Lourenço e a rotunda da Zona Industrial, em Tomar, apresentado publicamente na Associação Cultural e Recreativa (ACR) de Carvalhos de Figueiredo. A sessão, que contou com sala cheia de moradores, foi conduzida pelo presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, em conjunto com o engenheiro projectista José Patrão e o arquitecto paisagista, Álvaro Manso, responsáveis pelo estudo.

Essa é uma das principais vias de acesso a Tomar, mas sofre, há muito, da falta de passeios para peões a que acresce a dificuldade de drenagem das valetas quando chove. Hugo Cristóvão frisou que ainda será necessário algum tempo para que a obra possa avançar, antes de mais porque é necessário negociar com os proprietários confinantes com a estrada, e depois pelo envolvimento de um vasto conjunto de entidades que têm que emitir pareceres. O autarca acrescentou que se trata de uma obra complexa e cara, cujo valor estimado anda já perto dos 9 milhões de euros, e que deverá ser efectuada em duas ou três fases, a primeira das quais entre a saída da cidade e possivelmente as imediações da associação de Carvalhos de Figueiredo.

Recorde-se que já foi dado um passo importante na zona norte deste percurso com a construção do passadiço entre o limite da cidade e a capela de S. Lourenço, enquadrado já neste projecto. O terreiro do monumento vai ser também requalificado.