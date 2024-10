Santarém reforça apoio à compra de medicamentos para pessoas carenciadas

A Câmara de Santarém e a Associação Dignitude vão reforçar o apoio no acesso a medicamentos para a população mais carenciada, através da assinatura de um novo protocolo que autoriza o alargamento da resposta, de forma a incluir munícipes com rendimento per capita até 305,56 euros, correspondente a 60% do Indexante dos Apoios Sociais.

Desde que o município de Santarém e a Associação Dignitude estabeleceram uma parceria, já foram abrangidos pelo programa de apoio à compra de medicamentos 903 beneficiários e adquiridas 63.797 embalagens, num valor global de 235.350 euros de comparticipação do programa.