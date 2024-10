Vandalizaram a sede dos Amigos das Festas dos Foros de Salvaterra

Comissão de festas dos Foros de Salvaterra está a calcular os danos consequentes do vandalismo.

A sede da associação Amigos das Festas dos Foros de Salvaterra, do concelho de Salvaterra de Magos, foi vandalizada e o grupo está a fazer um levantamento para perceber se algo foi roubado. Um elemento da comissão de festas deparou-se com uma portada da frente do edifício forçada e aberta na tarde de terça-feira, 15 de Outubro, mas não foi apresentada queixa às autoridades por acharem que uma queixa contra terceiros “não vai adiantar”.

Foi com tristeza e indignação que a comissão de festas informou a população através da sua página de Facebook. Recorde-se que a sede se situa no Largo 25 de Abril, perto da junta de freguesia, numa zona descrita como “tranquila”.

Em Dezembro de 2016, a associação dava conta nas suas redes sociais de ter sido assaltada por uma pessoa que entrou pela porta com uma chave que tinha em sua posse indevidamente. Não existia nenhuma porta ou janela forçada e foi roubado, pelo menos, um esquentador.