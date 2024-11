Associação Memória é Cultura promove espectáculo “Entre Margens”

A Associação Memória é Cultura vai realizar o espectáculo “Entre Margens“ no próximo dia 3 de Novembro, pelas 19h00, no espaço sede da Associação Cultural ACAPSI Avieiros, na Póvoa de Santa Iria. O projecto “Vidas do Rio” tem como ponto de partida as vivências da comunidade avieira revisitada de um ponto de vista actual e inclui investigação, recolha de testemunhos, dramaturgia, concepção e representação teatral pública.

Este projecto original, participativo e comunitário é protagonizado por jovens do concelho de Vila Franca de Xira e coordenado por profissionais residentes no concelho, tendo o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira. Foi produzido no âmbito do Programa LVT+Cultura promovido pela CCDR- LVT e será uma criação original, produzida pela associação em parceria com a ACAPSI.