Feira do Livro de Coruche celebra 40 anos e homenageia Luís de Camões

A Feira do Livro de Coruche assinala em 2024 a sua 40.ª edição, consolidando-se como um evento literário e cultural de referência na região. Entre os dias 1 e 10 de Novembro, o público terá oportunidade de participar num vasto programa, que inclui lançamentos de livros, debates, animação infantil, espectáculos musicais e teatrais, bem como momentos de reflexão sobre cultura e literatura.

Este ano, o certame decorre num cenário enriquecido pela Bienal de Coruche, reforçando o compromisso em promover o gosto pela leitura e o diálogo em torno da produção literária e artística. A programação foi desenhada para ser acessível a todas as idades, proporcionando uma experiência abrangente. Entre os autores presentes nesta edição destacam-se nomes como José Milhazes, Maria Inês Almeida, Joana Cruz, Maria Francisca Gama, Jorge Serafim e João Tordo. O quinto centenário do nascimento de Luís de Camões é um dos temas centrais desta edição, reflectido em momentos como a estátua viva “Camões”, apresentada pela Quideia Animações, que marcará a inauguração da feira, e o espectáculo “Camões: um poeta RAP”, da Companhia de Teatro Arte Pública, dirigido ao público escolar em várias sessões. Para encerrar as celebrações em torno do poeta, a Associação Vox Angelis apresentará, a 9 de Novembro, o espectáculo “Camões, 500 Anos”, uma reflexão artística sobre o impacto de Camões na cultura portuguesa. A poesia do autor, que tem atravessado gerações, será ainda celebrada na sessão de poesia do grupo “um poema na vila”, com a participação do escritor João Pedro Vala.