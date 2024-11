Inestética estreia ópera Clepsydra no Palácio do Sobralinho

A Inestética Companhia Teatral estreia esta quinta-feira, 31 de Outubro, no Palácio do Sobralinho a ópera Clepsydra, com música do compositor Carlos Marecos e libreto e encenação de Alexandre Lyra Leite a partir do poema “Branco e Vermelho”, de Camilo Pessanha. O espectáculo pode ser visto até 24 de Novembro (com excepção de 14 e 15 de Novembro), de quinta a sábado às 21h30 e aos domingos às 18h00. É um espectáculo para maiores de 16 anos e os bilhetes estão à venda. A narrativa aborda a decadência da civilização, a obsessão pela imortalidade e a volatilidade de todas as coisas vivas. “Efémero e eterno, desolado e exaltante, é um enigmático mundo branco onde os intérpretes são personagens de um tempo suspenso, que desafia a própria morte”, descreve a companhia. A ópera tem interpretação de Joana Manuel (soprano), Rui Baeta (barítono), Carolina Inácio (bailarina), Paula Galiana (violino), Íris Almeida (viola d’arco), João Carlos Barata (viola d’arco) e Carolina Veneno (violoncelo).