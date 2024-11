Livro de António Carlos Cortez apresentado em Torres Novas

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, vai receber a 9 de Novembro, pelas 16h00, a sessão de apresentação do livro “Cenas Portuguesas”, da autoria do poeta, ensaísta e crítico literário António Carlos Cortez. A apresentação vai estar a cargo de Cristina Carvalho, escritora que tem cerca de uma dezena de livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura, tendo vencido, em 2021, o Grande Prémio de Literatura Biográfica Miguel Torga, com a obra “Ingmar Bergman - O Caminho”, e de Elisa Costa Pinto, professora e ensaísta, autora dos manuais de Português “Sinais”, “Signos” e “Plural”, e membro da equipa do projecto aLeR+.

António Carlos Cortez nasceu em Lisboa, em 1976. Publicou desde 1999 cerca de 15 livros de poesia, tendo vencido vários prémios, como o Prémio Sociedade Portuguesa de Autores em 2011, o Grande Prémio APE/ Teixeira de Pascoaes em 2018, e Grande Prémio de Poesia APE/ Maria Amália Vaz de Carvalho 2022, atribuído a “Diamante”.