Santarém projecta pólo cultural multiusos para espectáculos de grande dimensão

A necessidade de um novo espaço para espectáculos em Santarém de iniciativa municipal é há muito falada. O vereador da Cultura, Nuno Domingos, revelou agora as mais recentes intenções, ainda sem localização definida.

A Câmara de Santarém quer construir um Pólo Cultural, Criativo, Conhecimento e Memória Coletiva que permita receber e desenvolver espectáculos de grande dimensão, disse à Lusa o vereador com o pelouro da Cultura, Nuno Domingos. “Este é um espaço que a cidade precisa. Estamos a falar de um equipamento com capacidades técnicas para desenvolver espectáculos de dança, teatro e orquestra de grande dimensão”, explicou o vereador.

Segundo Nuno Domingos, esta infraestrutura é necessária uma vez que Santarém, actualmente, dispõe de uma sala de espectáculos municipal, o Teatro Sá da Bandeira, que tem uma baixa capacidade de lotação e um palco de reduzidas dimensões, o que não lhe permite receber espectáculos de maior dimensão. Nesse sentido, já foi elaborado um programa preliminar deste equipamento, que o vereador admite que é “ambicioso”, e que se encontra ainda numa fase prematura, não estando determinado qualquer tipo de prazos ou o investimento necessário para a sua construção.

A infraestrutura, de acordo com o documento, deverá ficar localizada “numa zona central, com acesso a estacionamento adequado e com transportes públicos” e com “uma arquitectura aberta, que possa “convidar” as pessoas a entrar e usufruir ou fruir, de forma a poder ser uma ferramenta de coesão social e cultural da comunidade deste território”. Como O MIRANTE tem noticiado, uma das hipóteses para esse espaço multiusos tem sido o Campo Infante da Câmara, no âmbito dos planos para requalificação daquela zona central da cidade.

Sala com 700 lugares,

biblioteca e galeria de arte

Segundo o programa preliminar deste equipamento, o pólo será constituído por um auditório com 700 lugares, um palco com pelo menos 14/16 metros de largura por 13/14 metros de profundidade e ainda as respectivas salas técnicas, administrativas e artísticas. O espaço prevê igualmente a construção de um conjunto de espaços e áreas funcionais como uma biblioteca, uma livraria e uma galeria de arte.

No que diz respeito à biblioteca, o vereador sublinha a necessidade de ter uma sala de leitura “moderna e contemporânea”, “que responda às necessidades dos dias de hoje”. Assim, a intenção passa por construir uma biblioteca que permita a utilização de “tecnologias atuais e emergentes” e que “proporcione experiências culturais, criativas e de lazer”.

Já no que se refere à galeria de arte, este espaço deverá ter entre 700 a 900m2, permitindo albergar um “ateliê para artistas” e “exposições diversificadas de maior dimensão”, referiu Nuno Domingos. A galeria, sustenta o vereador, “é muito importante”, uma vez que Santarém, apesar de ter algumas salas para pequenas exposições genéricas, não tem nenhum “espaço expositivo”.

O pólo prevê ainda uma sala de ‘cowork’ e um espaço MAKER, para abordar questões de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática; um espaço Memória destinado a exposições de cariz local e temáticas de longa duração; um espaço de Experimentação Gastronómica com aulas e ‘workshops’ de cozinha e um espaço de bar-cafetaria, com refeições e concertos.