Alenquer louva atletas por conquistas no kempo, muay thai e ciclismo

Atletas de Alenquer destacaram-se em competições nacionais e europeias, com medalhas no campeonato de kempo e novos campeões nacionais de muay thai.

A Câmara Municipal de Alenquer atribuiu votos de louvor a atletas e equipas desportivas do concelho pelos feitos alcançados a nível nacional e europeu nas modalidades de kempo, muay thai e ciclismo. O campeonato da Europa de kempo americano decorreu entre 3 e 6 de Outubro em Gloucester, Inglaterra e o Sporting Clube de Alenquer fez-se representar por quatro atletas que trouxeram um total de nove medalhas. Sara Rodrigues, de 21 anos, subiu ao lugar mais alto do pódio ao vencer na categoria Combate Contínuo (light), alcançando ainda um 2º (Defesa Pessoal) e dois 3º lugares (Defesa Pessoal - diferentes escalões; Combate ao Ponto - Semi).

Na mesma competição, o treinador da secção, Alexandre Ribeiro, alcançou na condição de atleta, o 3º lugar em Defesa Pessoal, a mesma categoria em que Rodrigo Rodrigues conseguiu um 2º e 3º postos (diferentes escalões). Com 17 anos, a mais jovem atleta da equipa, Beatriz Silva, saiu de Gloucester com uma medalha de prata (Defesa Pessoal) e uma de bronze (Combate ao Ponto - Semi).

Em Muay Thai, o Pavilhão Municipal de Alenquer voltou a acolher um campeonato nacional muito concorrido, com mais de 400 atletas e muitas centenas de pessoas nas bancadas. A Liga Fight Team, equipa da Sociedade Recreativa de Cheganças, brilhou em várias categorias. Há agora mais quatro campeões nacionais formados em Alenquer: Constança Cardoso (Cadetes / +36 quilos), Guilherme Abreu (Beginners-junior / -51 quilos), Carlota Mimoso (Beginners-junior / -51 quilos) e João Castro (Beginners-juvenil / -48 quilos).

Em ciclismo, o Grupo Desportivo Marmeleirense-Anipura findou a temporada com grandes resultados colectivos e individuais. Em destaque esteve a conquista da 16ª Volta a Portugal no escalão de cadetes, prova que Leandro Garcia, também do GDM-Anipura, ganhou, à imagem do que havia sucedido no 1º Troféu Rui Costa, com triunfo nos capítulos individual e colectivo.