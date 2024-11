Arqueiros da Euterpe Alhandrense somam pódios no Montijo

Os arqueiros da Sociedade Euterpe Alhandrense (SEA), de Alhandra, obtiveram vários pódios na segunda prova do Campeonato Nacional de Sala de tiro com arco, realizada no Montijo. Na competição estiveram presentes nove atletas da SEA. Simão Ribeiro foi primeiro classificado em recurvo juniores, enquanto que em seniores Marco Barata, Nuno Patrício e Pedro Bailão foram 1º, 2º e 3º classificados, respectivamente. No escalão por equipas sénior homens recurvo, os arqueiros da Euterpe também estiveram em bom plano com Marco Barata, Nuno Patrício e Pedro Bailão a vencerem nesse escalão. Em coumpound sénior senhoras, Sandra Ribeiro foi 2ª classificada e por equipas mistas compound sénior Sandra Ribeiro e Rodolfo Dias ficaram em terceiro.

A maioria dos atletas presentes da SEA conseguiram bater os seus recordes pessoais e o treinador da equipa, Adriano Dias, diz a O MIRANTE que a prestação foi positiva resultando em seis atletas no pódio, dos nove que integraram a comitiva.