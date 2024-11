Caminhos D’Ourém registaram quase 1500 participantes em 2024

Iniciativa promovida pelo Município de Ourém tem como parceiros as juntas de freguesia e as associações do concelho.

A edição de 2024 dos Caminhos D’Ourém percorreu todas as freguesias do concelho com uma elevada participação da população num programa que promove a actividade física e a exploração do património natural existente. Em colaboração com as diferentes juntas de freguesia e associações parceiras do evento, o município desenvolveu caminhadas entre trilhos e caminhos das 13 freguesias do concelho, com diferentes graus de dificuldade, mas acessíveis a todos os amantes de percursos pedestres.

Os Caminhos D’Ourém de 2024 contaram sempre com a presença de elementos do executivo da câmara municipal, assim como representantes das respectivas juntas de freguesia. Com um registo de quase 1500 participantes na edição que agora terminou, o município já assegurou a realização dos Caminhos D’Ourém no ano de 2025, com algumas novidades que serão divulgadas entretanto.