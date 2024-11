Natação da Viver Santarém com 28 recordes pessoais na abertura da época

A equipa de competição de natação da Viver Santarém bateu 28 recordes pessoais nas mais diversas provas em que os nadadores participaram na Jornada de Abertura, que decorreu no Entroncamento no domingo, 20 de Outubro. A competição reuniu 170 atletas, entre os quais 80 nadadores e 90 nadadoras. Durante duas sessões, os atletas, em representação de 12 clubes, disputaram as eliminatórias e finais das mais diversas provas.

A Viver Santarém esteve representada por 13 atletas, entre 10 nadadoras e 3 nadadores, acompanhados pelo professor Renato Rodrigues e o delegado Filipe Torres. As nadadoras foram Benedita Lagarinhos, Diana Oliveira, Catarina Fragoso, Carlota Sousa, Laura Morais, Madalena Domingos, Madalena Midões, Mª. Amélia Torres, Maria Carolina Fidalgo, Maria Leonor Jesus e Maria Oliveira. Os nadadores foram Francisco Dias, Rodolfo Gago e Salvador Silva.