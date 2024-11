Várias conquistas para o Clube de Judo de Torres Novas

Judocas de Torres Novas brilharam nas competições regionais e infantis, com destaque para a qualificação de João Monteiro para o Campeonato Nacional e várias medalhas conquistadas pelos jovens atletas no Torneio de Mafra.

O Clube de Judo de Torres Novas participou nos torneios de judo no concelho de Mafra e nas Caldas da Rainha no fim-de-semana de 19 a 20 de Outubro. No dia 19, o judoca João Monteiro participou no Campeonato Regional de Seniores, que abrange os distritos de Santarém, Leiria e Coimbra, conseguindo uma medalha de bronze na categoria de -73kg. Enfrentando adversários mais experientes, o atleta de Torres Novas garantiu a qualificação para o Campeonato Nacional Sénior, que vai acontecer em Odivelas no dia 30 de Novembro.

No dia 20, em Mafra, foi a vez dos jovens judocas das categorias de Benjamins e Infantis competirem no quinto Torneio Infantil do Grupo Recreativo do Gonçalvinhense. Os atletas de Torres Novas alcançaram excelentes resultados, e entre os destaques, Gabriel Felismino, Rodrigo Marques, Lourenço Magalhães e Vicente Ferreira conquistaram o primeiro lugar nas suas categorias. Tiago Pereira, Tyler Xavier e André Santos ficaram em segundo lugar, enquanto Diogo Roda assegurou o terceiro lugar.