Obras na rede pública de água em Amiais de Baixo, Louriceira e Alcanhões

Intervenções promovidas pela empresa municipal Águas de Santarém vão permitir a redução das perdas de água e a melhoria do serviço aos clientes em várias localidades do concelho de Santarém.

A empresa municipal Águas de Santarém iniciou no dia 21 de Outubro a empreitada de substituição de condutas de abastecimento de água em Amiais de Baixo, Louriceira e Alcanhões, com um prazo de execução previsto de 365 dias. Segundo a empresa, a intervenção consiste na substituição de cerca de 6,3 km de condutas em vários arruamentos na localidade de Amiais de Baixo, no concelho de Santarém, bem como de todos os ramais de ligação, nós e outros acessórios que compõem a rede. Serão ainda instaladas válvulas reguladoras de pressão na rede de distribuição de água de Amiais de Baixo.

A empreitada contempla igualmente a substituição da conduta elevatória da Louriceira de Almoster e a conduta elevatória do Furo PS22 de Alcanhões. “Esta intervenção é essencial para a manutenção da qualidade do serviço prestado pela Águas de Santarém, atendendo à antiguidade da rede de abastecimento de água nos locais supramencionados”, diz a empresa em comunicado.

Devido aos trabalhos previstos, os arruamentos a intervencionar poderão ter constrangimentos ao trânsito entre as 08h00 e as 17h00, sendo proibido estacionamento de viaturas no local durante esse período. O acesso pedonal às habitações (quando aplicável) e circulação de viaturas de emergência será garantido. A empresa informa que o acesso de viaturas dos moradores às suas habitações será efectuado em consonância com o empreiteiro, devendo ser respeitada a sinalização temporária implantada no local.

A Águas de Santarém assegura que procurará gerir os trabalhos minimizando o impacto ao indispensável à progressão da empreitada, solicitando a compreensão de todos os munícipes.