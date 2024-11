Ourém tem um novo Balcão da Inclusão

Balcão da Inclusão em Ourém tem como objectivo disponibilizar informação e mediação especializada e acessível para pessoas com deficiência ou incapacidade.

Inserido na Semana para a Igualdade e Não Discriminação, na manhã desta sexta-feira, 25 de Outubro, foi inaugurado o Balcão da Inclusão de Ourém, com instalações no edifício-sede do município e no Centro Municipal de Exposições. Luís Miguel Albuquerque, presidente da autarquia, destacou o trabalho desenvolvido em parceria com quatro instituições locais, salientando a sua importância para promover a inclusão e melhorar as condições para pessoas com deficiência. As instituições são Centro de Reabilitação e Integração de Ourém, o Centro de Reabilitação e Integração de Fátima, a Casa do Bom Samaritano e Centro João Paulo II.

Após a inauguração do Balcão da Inclusão, decorreu a palestra “O Papel dos Balcões da Inclusão”, apresentada pelo presidente do INR, Rodrigo Ramos, seguida da sessão “À Conversa sobre a Inclusão”, onde convidados da comunidade de Ourém partilharam as suas histórias. Resultante de um protocolo celebrado entre o INR e o município, o Balcão da Inclusão tem como missão disponibilizar informação e mediação especializada e acessível para pessoas com deficiência e/ou incapacidade, suas famílias e todas as entidades que intervêm neste campo. O Balcão oferece informação sobre os direitos e benefícios de acordo com a legislação em vigor, indica recursos disponíveis e realiza o encaminhamento e mediação junto dos serviços competentes para resolver as situações apresentadas, segundo informa a autarquia em nota de imprensa.